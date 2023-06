Vacanza a Milano per Trevoh Clahobah, difensore del Chelsea. Il giocatore si annuncia anche con una storia su Instagram dove fa sapere di essere arrivato, scrivendo in italiano, dalla Galleria Vittorio Emanuele. Ma la presenza di Chalobah a Milano è solo questione di turismo? La Gazzetta dello Sport ricorda infatti che il giocatore, che rimarrà qualche giorno in Italia, è da tempo un elemento nel mirino dell'Inter, in particolare del direttore sportivo Piero Ausilio che già l'anno scorso provò a lungo a strapparlo ai Blues. Occasione per un nuovo assalto?