Delusione, quella che serpeggia in casa Inter dopo l'ennesimo ko in campionato che mette a rischio la qualificazione in Champions League, ma mai rassegnazione fa sapere la Gazzetta dello Sport che assicura con certezza come l'allenatore Simone Inzaghi farà il possibile per provare a "sorprendere tutti nelle due coppe in cui è in corsa", ovvero Champions e Coppa Italia. Parafrasando il pensiero dell'allenatore nerazzurro, la Rosea "non considera affatto la stagione da buttare" e va sicura: contro il Benfica all'Inter "non tremeranno le gambe dalla paura, il gruppo reagirà come successo a Porto".

L'allenatore è ben conscio dei limiti della squadra nel tenere la costanza, alti e bassi meno frequenti la scorsa stagione e dovuti anche gli infortuni, e sembra come se i suoi "avessero dirottato le attenzioni sulle coppe, iniziando a pensare che la qualificazione alla Champions sarebbe arrivata... in automatico", spiegando così gli scivoloni in serie contro avversarie più deboli. "C'entrano le difficoltà di Inzaghi di tenere tutti sul pezzo? - si legge -. In parte sì ma, quando ha perso, la squadra lo ha fatto spesso dopo aver sbagliato una quantità incredibile di palle gol". Il che significa che non ha mai sfigurato dal punto di vista delle prestazioni e non ha mai "subito passivamente".

I dati, tenendo conto degli impegni ai quali i nerazzurri hanno fatto fronte, sono discreti, specie se si tiene conto delle situazioni 'traballanti' di molti giocatori che non li sollevano da pensieri. Ma "il tecnico emiliano ritiene che sia ancora possibile raddrizzare la stagione - si legge - iniziando da mercoledì sera quando bisogna volare in semifinale di Champions. Inzaghi da calciatore ha vinto uno scudetto in rimonta sulla Juventus: la Lazio 1999-2000 aveva 5 punti di svantaggio a 4 giornate dalla fine (in precedenza però era stata anche a -9) e trionfò all'ultimo turno. Stavolta per Simone l'obiettivo può essere ancora più ambizioso. Addirittura storico. Lui ci crede ed è convinto che tutta l'Inter lo seguirà nel doppio assalto alla Champions: la qualificazione da conquistare nelle ultime 8 giornate di Serie A e il trofeo che si assegnerà il 10 giugno a Istanbul".