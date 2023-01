Il Psg torna a parlare italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Pasquale Sensibile, ex ds di Sampdoria, Novara e Galatasaray, è entrato a far parte dello staff tecnico del club francese, assumendo il ruolo di supervisore sui giocatori del Psg ora in prestito e gestione di un’area dello scouting. Una mossa che consentirà al Psg di guardare anche con ancora più attenzione alla Serie A e ai suoi giocatori più importanti, a partire da Milan Skriniar, obiettivo numero uno per la difesa in vista della prossima stagione.