Gianluigi Buffon appende le scarpette (e i guantoni) al chiodo. Dopo l'ultima stagione trascorsa al Parma, lo storico portiere della Juventus e della Nazionale ha deciso di dire addio al calcio.

"Gigi Buffon dice basta, ha deciso - sentenzia Gazzetta.it -. Lascia il calcio uno dei più grandi portieri nella storia, collezionista di trofei, icona e capitano della Nazionale e della Juventus, simbolo del Parma che è stato la sua culla e l'ultimo club in carriera. L'esordio in A quando non era ancora maggiorenne, poi Campione europeo U21, Campione del Mondo 2006 in Germania, ha vinto tutto tranne quella "maledetta" Champions inseguita a lungo e sfiorata tre volte in altrettante finali, sempre con la Juve: nel 2003, nel 2015 e nel 2017".