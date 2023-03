A margine della presentazione andata in scena a Cologno Monzese del Network Operation Center, un centro di monitoraggio creato per tenere sotto controllo il servizio offerto da DAZN, Stefano Azzi, CEO per l'Italia della piattaforma di sport in streaming, ha parlato così del prossimo bando per i diritti tv della Serie A: "Aspettiamo l’uscita, visto che sono state approvate le linee guida che hanno spostato la durata da 3 a 5 anni, cosa che abbiamo accolto con entusiasmo - le parole riportate da Calcio e Finanza -. Consideriamo il nostro campionato un prodotto forte, ma che può migliorare molto grazie alla collaborazione tra broadcaster e Lega.