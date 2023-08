Nuovo retroscena sulle clamorose dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di ct della Nazionale italiana: secondo il Corriere della Sera, che spiega come la stessa FIGC sia rimasta spiazzata dalla decisione in quanto non vi sono stati evidenti segnali di rottura da parte dell'ex tecnico interista pur essendo apparso preoccupato, dietro la decisione shock potrebbe esserci una proposta irrinunciabile. Le indiscrezioni, proprio in tal senso, parlano di una chiamata dall'Arabia Saudita, direttamente in chiave Nazionale.