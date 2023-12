Tra le otto squadre arrivate ai quarti di finale dell'ultima Champions League, l'Inter è l'unica in testa al proprio campionato. E' il dato fornito oggi dal Corriere della Sera, uno dei tanti che sottolineano la continuità dei nerazzurri. Il +30 in classifica è anche la miglior differenza reti tra le prime in classifica dei top 5 campionati d'Europa ed è la migliore della propria storia dopo 15 giornate.

Domani un nuovo test, contro la Real Sociedad, in una gara che vincendo garantirebbe il primo posto nel girone europeo. Vista l'importanza della gara Inzaghi potrebbe fare qualche cambio in meno rispetto al passato nel passaggio dal campionato alla Coppa. Difficile, come spiega il quotidiano, rinunciare in una gara così a gente come Lautaro, Calhanoglu, Dimarco o Thuram.