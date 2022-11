La domanda accompagnerà Simone Inzaghi per tre mesi circa: l'Inter dei titolari, reduce da un momento di grazia con 6 vittorie e un pari d'oro al Camp Nou, se la sarebbe giocata fino in fondo con il miglior Bayern Monaco? Difficile, secondo il Corriere della Sera, anche se il divario visto nella gara d'andata di inizio settembre oggi è sicuramente minore. "Fatto sta che per alcune cose viste all’Allianz, come la capacità di provarci in ripartenza, la domanda è anche lecita - si legge nel pezzo -. La curiosità resta. E Simone Inzaghi in qualche modo se la porterà avanti fino agli ottavi, dove il sogno è quello di incrociare il Porto, ma incombono le altri grandi corazzate, Real, City, forse Psg, senza dimenticare Conte con il suo Tottenham".