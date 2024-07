I comitati cittadini contro la costruzione degli stadi di Inter e Milan rispettivamente a Rozzano e San Donato, e favorevoli alla ristrutturazione di San Siro, giovedì prossimo saranno ascoltati nella commissione regionale Territorio della Regione Lombardia. All'incontro parteciperà anche l’assessore regionale Gianluca Comazzi.

"Da oltre un anno chiediamo che si discuta nell’ambito dei lavori della commissione regionale Infrastrutture, in merito al futuro dello stadio San Siro e alla possibile realizzazione di nuovi impianti sportivi sul territorio – ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco –. Regione Lombardia finora ha preferito incontrare privatamente i rappresentanti delle società, tenendo fuori da ogni possibile confronto o processo decisionale il Consiglio regionale"

"Ci chiediamo cosa si aspetti a convocare pubblicamente Inter e Milan, per metterle sullo stesso piano di confronto dei cittadini. È inconcepibile che l’organo che rappresenta i lombardi sia finora stato tenuto all’oscuro di ogni progetto e delle relative evidenti criticità. La nostra posizione è chiara, Milano ha già uno stadio. La ristrutturazione di San Siro è la miglior strada da percorrere, al fine di dotare Inter, Milan e la città di un impianto moderno. Non servono cattedrali nel deserto e progetti all’insegna dell’insostenibilità ambientale, viabilistica, infrastrutturale per i cittadini che abitano l’hinterland. Serve un progetto in grado di rispettare i cittadini, i territori, la città di Milano e la storia dell’impianto stesso", ha aggiunto.