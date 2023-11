E' fissata per oggi pomeriggio alle 14.30 l'assemblea di Lega in videocollegamento in cui i club di Serie A saranno chiamati a decidere sui diritti tv internazionali del campionato italiano. L'obiettivo, spiega Calcio & Finanza, è passare dagli attuali 250 milioni ad almeno 400 a stagione.

Verranno discusse anche le Licenze Dati e le Licenze Betting streaming dalle quali si spera di strappare circa 36 milioni di euro rispetto agli attuali 17.