Domenica a Bergamo si troveranno di fronte due "macchine da gol", come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Sia l'Inter che l'Atalanta, infatti, in campionato hanno realizzato 63 gol in 28 partite, con una media di 2,25 reti a match. Diverse per caratteristiche, ma identiche per efficacia. Alle loro spalle, staccatissima, c'è la Lazio a 50: ben 13 di meno.

Il dato portato alla luce dal quotidiano romano è eloquente se si pensa agli Expected Goals: entrambe in testa anche in questa speciale graduatoria. Sia la squadra di Inzaghi che quella di Gasperini insacca più gol di quelli previsti: 52,2 per l'Inter e 51,2 per l'Atalanta. Inoltre, entrambe sanno come far male attraverso i colpi di testa, conseguenza evidentemente della stazza importante di diversi elementi. La truppa di Inzaghi sfrutta in modo particolare i calci d’angolo, tanto che i gol dati da calcio piazzato sono ben 19, contro i 15 del gruppo di Gasperini. I bergamaschi, però, sono più abili nelle conclusioni da fuori area, che, infatti, ha portato 9 reti, contro le 5 dei rivali.