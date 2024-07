I capitani saranno gli unici giocatori a poter discutere con l'arbitro nelle competizioni UEFA per club a partire dalla prossima settimana. Come spiegano da Nyon, il successo avuto dal nuovo approccio a Euro 2024, compreso dagli attori del gioco e accolto dall’opinione pubblica come un progresso indiscutibile per l’immagine del calcio, "rafforza la nostra fiducia che questa sia la strada da seguire. Fair play e rispetto sono valori che il calcio, lo sport più seguito al mondo, deve trasmettere alle nostre società

"Gli arbitri hanno ora una linea di dialogo aperta con le squadre per spiegare le decisioni chiave, comprese quelle che coinvolgono il VAR. Queste informazioni e spiegazioni vengono fornite solo ai capitani delle squadre, che sono gli unici giocatori autorizzati a parlare con l'arbitro e chiedere chiarimenti in modo rispettoso.

I capitani devono assumersi la responsabilità anche nei confronti dei propri compagni, chiedendo loro di rispettare l'arbitro, mantenere le distanze e non circondare gli ufficiali di gara.

Laddove il capitano sia il portiere, quindi non vicino all'azione nella maggior parte dei casi, le squadre sono invitate a nominare un unico giocatore di movimento autorizzato a parlare con gli arbitri, per ricevere le loro spiegazioni.

I giocatori che non rispettano queste istruzioni e si avvicinano agli arbitri per mostrare dissenso o agire in modo irrispettoso saranno ammoniti".