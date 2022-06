Mkhitaryan è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il centrocampista armeno è arrivato a Roma nell'estate 2019 e ha usufruito dei vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita.

Firmerà con i nerazzurri un accordo da 3,8 milioni di euro netti a stagione, anche con l'Inter potrà sfruttare la norma visto che le agevolazioni si applicano per chi rimane in Italia per almeno due anni e valgono per cinque anni fiscali: il suo impatto a bilancio dell’ingaggio sarà pari a circa 4,9 milioni di euro lordi.