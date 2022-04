L'attesa per un match che vale un traguardo importante come la finale di Coppa Italia, il primo derby con un San Siro al 100% dopo due anni: questi e altri fattori alla base dell'ormai imminente tutto esaurito per Inter-Milan, semifinale di ritorno della competizione in programma martedì sera. Un sold-out che sul fronte nerazzurro non si registra dal 9 febbraio 2020, e che, secondo le stime di Calcioefinanza.it, potrebbe valere un nuovo record di incassi nella storia della Coppa nazionale: stando alle cifre stimate in base ai prezzi, si potrebbero avvicinare i quattro milioni di euro lordi di incasso in caso di pieno sold-out, somma mai registrata nemmeno in occasione delle finali.