China Evergrande ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in un tribunale a Manhattan. La notizia viene riportata da Calcio & Finanza.

Una questione che in qualche modo riguarda anche Suning, visto che Zhang Jindong aveva anticipato ad Evergrande 20 miliardi di yuan (circa 2,6 miliardi di euro) sottoscrivendo una serie di azioni con la promessa di forti dividendi.

Va però ricordato che il governo cinese, da cui era arrivata la spinta per investire in Evergrande, aveva ricambiato il favore favorendo gli investimenti in Suning da parte di altre società, colmando in qualche modo il gap. E in aggiunta il colosso di Nanchino ormai non ha più nulla a che fare ufficialmente con l'Inter, la cui proprietaria è Grand Tower.