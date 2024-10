Il Napoli chiama, l'Inter risponde. Sempre quattro i punti di distanza dopo il turno infrasettimanale, che ha visto la capolista stendere 2-0 il Milan e i nerazzurri espugnare Empoli. Come riporta Agipronews, la vittoria a San Siro ha tolto ogni rimanente dubbio ai bookie: è il Napoli la vera antagonista dei campioni d'Italia in carica. Su Sisal e Planetwin365, infatti, la quota scudetto per gli azzurri vale ora tra 2,50 e 2,55, in netto calo rispetto al 5,50 di inizio stagione. E anche la distanza dall'Inter si fa più sottile: un altro tricolore di Inzaghi sale leggermente, offerto ora tra 1,90 e 2.

A perdere terreno, invece, è la Juventus, che dopo l'incoraggiante pareggio con l'Inter è stata fermata sul 2-2 dal Parma. Lo scudetto bianconero sale quindi da 5,80 a 7 su bet365, esattamente i punti che separano Thiago Motta dalla vetta. Stabile a 13 su William Hill la quota del Milan, ridimensionato dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. Ad aver guadagnato posizioni è l'Atalanta, ora al terzo posto in classifica e reduce da quattro successi di fila: l'ipotesi tricolore si gioca a 17.