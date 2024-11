Un gol di Lautaro Martinez in Inter-Arsenal è proposto a 3,50, una quota leggermente inferiore a quella in lavagna per Marcus Thuram che si gioca a 3,75. Tra i Gunners, i goleador più probabili sono Saka (che tira anche i rigori) e Havertz, entrambi in lavagna a 4. Gabriel Jesus, che però dovrebbe partire dalla panchina, paga 4,50 volte la posta.