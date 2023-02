Nella giornata di Serie A in arrivo toccherà all'Inter scendere in campo nel lunch match. Nella trasferta del Dall'Ara sarà sfida al Bologna, una delle squadre più in forma del campionato. Per gli analisti Snai la seconda vittoria nerazzurra è al banco a 1,70, mentre il successo degli emiliani paga 5 volte la posta. Il pareggio è invece in lavagna a 3,75.