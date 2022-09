Dopo il confronto delle ultime ore Simone Inzaghi sembra più saldo sulla panchina dell'Inter. La possibilità di un addio appare remota, ma secondo i betting analyst di Goldbet, in caso di esonero del tecnico piacentino, il favorito per la successione è uno storico ex Inter come Dejan Stankovic a quota 5 mentre Christian Chivu, allenatore della Primavera interista, si trova a quota 6.