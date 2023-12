Dopo il pareggio della Juventus con il Genoa al quale ha fatto seguito la vittoria all'Olimpico contro la Lazio dell'Inter, ora a +4 dai bianconeri, cambiano ancora le quote scudetto. Le reti di Lautaro e Thuram fanno volare la Beneamata: si gioca infatti a 1,20 sia su Snai che su William Hill il tricolore per gli uomini di Inzaghi, con la Juventus ora lontana tra 4,75 e 7 volte la posta. Se il Milan, per gli scommettitori, è lontano dal titolo di Campioni d'Italia, il Napoli è lontanissimo: rispettivamente dati a 12-13 i rossoneri, a 50 gli azzurri.