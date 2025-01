Nato a Lanzarote, nell'arcipelago delle Canarie, 42 anni fa, Alejandro Hernandez Hernandez, uno dei più esperti e conosciuti arbitri spagnoli, dirigerà per la seconda volta una partita di Champions League in questa stagione. L'arbitro scelto per Sparta Praga-Inter di mercoledì ha infatti diretto il match dell'Allianz Stadium dello scorso settembre dove la Juventus superò per 3-1 il PSV Eindhoven. Sarà la prima volta coi nerazzurri mentre sarà la quarta volta con un'italiana in campo: sin qui solo vittorie, due per la Juve e una per l'Atalanta.