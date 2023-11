Ci saranno due figure importanti della storia dell'Inter oggi nella premiazione della "Hall of Fame del Calcio Italiano". L'evento è in programma alle 18.30 a Coverciano con interventi di Gravina, Spalletti e Buffon.

Tra i premiati, Gianfranco Zola, Cristian Girelli, l'arbitro Luca Martelli, ma anche Alessandro Altobelli come "Veterano Italiano" ed Ernesto Pellegrini come "Dirigente Italiano". Altri tre riconoscimenti alla memoria andranno a Sinisa Mihajlovic, Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti, il primo dei quali ha avuto un passato come giocatore e vice-allenatore in nerazzurro.