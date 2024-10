Non il miglior avvicinamento possibile al derby d'Italia per l'arbitro Marco Guida, finito al centro di una polemica per un rigore discusso concesso in Atletico-Madrid-Lille ai francesi. Un fischio che ha fatto andare su tutte le furie Diego Pablo Simeone: "Non c'è niente, ragazzi - la reazione a caldo del Cholo in riferimento al penalty che ha permesso agli ospiti di andare sul 2-1 -. Lui dice che è rigore, ma spiegatemi perché era rigore. Non era fallo di mano, non c'era una spinta... Spero che si veda qualcosa, che la UEFA dica che l'arbitro aveva ragione e che il VAR non lo ha aiutato per questo. Spero che certi errori capitino a nostro favore. A volte succedono e determinano la partita. Prima dell’errore brutale dell’arbitro e del VAR - ha concluso il tecnico argentino -. ci è mancata la forza di fare gol quando avremmo potuto segnare. Ecco perché ci sono due spiegazioni a questa sconfitta. Questa competizione richiede forza e non ti perdona. Siamo in un momento molto complicato in Champions League, ci hanno segnato sette gol in due partite, ne abbiamo perse due...".