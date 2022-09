Nel pomeriggio di lunedì l’allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino e la centrocampista nerazzurra Marta Pandini hanno partecipato all’inaugurazione del torneo 'Milano Cup 2022' , organizzato da Nike . " Un'occasione per consolidare la partnership tra Inter e Nike e celebrare l’impegno di entrambi a supporto della città di Milano e dello sport - precisa Inter.it -. Dopo l’impegno nei campionati europei di fine luglio e l’investimento nel calcio femminile italiano con Nike Flight, il pallone divenuto ufficiale nella Serie A Femminile, Nike è presente all’evento Milano Cup 2022: un torneo di calcio femminile in programma dal 19 al 22 settembre al Centro Sportivo Enotria che coinvolge atlete tra i 16 e 20 anni".

"Il nostro movimento è cresciuto tanto a livello mondiale: il calcio è lo sport di squadra più praticato dalle donne in tutto il mondo e anche in Italia sta avendo una crescita molto importante - la parole di Guarino -. Non ci sono tanti segreti, di sicuro servono lavoro e divertimento, con un impegno massimo e tanta cura dei dettagli. Una cosa è certa: non si lavora da soli, ma insieme e ogni componente dello staff è fondamentale per raggiungere gli obiettivi".

Pandini ha invece sottolineato che "essere una calciatrice è un onore, perché quello che per me era soltanto un hobby si è trasformato nel mio lavoro. Sono molto fortunata per questo. Il consiglio che do a chi vuole intraprendere questo percorso è che non bisogna mai perdere l'entusiasmo, bisogna impegnarsi e imparare dalle persone che ti sono accanto".