Continua il botta e risposta a distanza tra Pep Guardiola e José Mourinho. Stavolta, però, il tecnico spagnolo del Manchester City prova a fare marcia indietro dopo il commento dello Special One al suo gesto delle sei Premier vinte rivolto ai tifosi del Liverpool. Prima della partita contro il Crystal Palace, Guardiola ha infatti ridimensionato la questione: "Il fatto è che lui ha vinto tre Premier e io sei è un dato di fatto. Mou si è offeso? Ma l'ho detto assolutamente in buona fede, il mio era uno scherzo per stare al gioco. Anche se lui è un altro nella lunga lista di coloro che vogliono la squadra in League One o in Conference. Ma noi siamo innocenti fino a prova contraria".

Guardiola prosegue: "Penso che entrambi, con le nostre squadre, lui con il Chelsea, io con il Manchester City, potremo sederci al tavolo con Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger visti i tanti, tanti titoli che abbiamo vinto. Sono abbastanza sicuro che prima o poi ci faranno i complimenti".