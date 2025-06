L'edizione odierna de Il Secolo XIX si concentra sulle mosse di calciomercato del Genoa. Il grifone, che ha confermato Patrick Vieira in panchina per la prossima stagione, ha messo nel mirino Francesco Pio Esposito, che ormai è ambitissimo da tantissime squadre in Italia e all'estero. Dopo l'acquisto Gronbaek, il direttore sportivo Ottolini è a caccia di nuovi rinforzi.