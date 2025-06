Salem Al-Dawsari, bomber dell'Al-Hilal, ha sottolineato che la sua squadra non è venuta solo per partecipare al Mondiale per Club, ma anche per lasciare il segno e presentare un'immagine positiva del calcio saudita. Dopo la vittoria contro il Pachuca, grazie alla quale la formazione di Riyadh ha raggiunto gli ottavi di finale dove ad attenderla c'è il Manchester City, Al-Dawsari ha avuto parole importanti per il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi: "Ci siamo adattati rapidamente al nuovo allenatore e tutti sanno che il sistema di gioco dell'Al-Hilal è sempre coeso. Pertanto, stiamo lavorando per aiutare l'allenatore, che a sua volta ci aiuta a dare il massimo. Inzaghi mi ha sorpreso fin dal primo giorno in cui si è unito a noi. Conosceva letteralmente tutta la squadra. Siamo una squadra e il nostro obiettivo è uno solo".

