L'operazione per il passaggio all'Inter di Ange-Yoan Bonny non è ancora conclusa: secondo le ultime novità riportate da Sky Sport, infatti, manca ancora l'intesa totale col diretto interessato per l'approdo in nerazzurro del giovane attaccante francese del Parma. A dare fastidio è ancora lo Stoccarda, pronto a fare follie specie se si dovessere chiudere il trasferimento di Nick Woltemade al Bayern Monaco, per il quale gli Schwaben chiedono 80 milioni di euro.

La concorrenza del club teutonico comunque non scalfisce quella che è la posizione di vantaggio dei nerazzurri, che rimangono col pallino in mano e contano di chiudere quanto prima.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!