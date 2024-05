È Gabriele Gravina ad alzare il sipario sul convegno 'Sport Human Factor - L'incidenza del fattore umano sulla prestazione sportiva dell’atleta e sulla performance del club', in corso oggi a Roma. In una parte del suo intervento, il presidente della FIGC, oltre a sottolineare l’importanza della salute e del benessere fisico e psicologico dell’atleta di alto livello, fa riferimento anche ai calendari sempre più affollati.

"Mi piace l’Human Factor, ma c’è un aspetto molto più importante: l’uomo considerato come atleta non solo nelle sue fragilità umane e come soggetto che chiede una determinata cura, ma soprattutto come soggetto che chiede rispetto per la sua dignità di uomo - le parole di Gravina raccolte dall’invito di FcInterNews.it -. E questo credo sia fondamentale nell’ambito di un equilibrio generale se vogliamo considerare tutti gli elementi tipici di un’azienda. E se il calciatore è uno degli elementi tipici, allora diamogli anche un’anima e cerchiamo di considerarlo sempre un po’ meno come mezzo di produzione ma come uno dei protagonisti fondamentali all’interno di un percorso progettuale che merita la massima garanzia e la massima tutela. Credo che questo evento di avvio di sensibilizzazione su questo argomento renderà ognuno di noi maggiormente responsabile per cercare la soluzione migliore. Spero che questo possa illuminare anche coloro che ora sono tanto impegnati nel predisporre nelle condizioni globali i calendari non solo dei campionati nazionali, ma anche internazionali".