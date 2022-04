Dopo il primo gol ufficiale in maglia nerazzurra, Robin Gosens si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la schiacciante vittoria per 3-0 sul Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

"Siamo contenti di essere arrivati in finale, abbiamo meritato oggi. Ora testa al campionato, siamo tutti lì e vogliamo vincere tutte. Speriamo che ci dia una carica in più la vittoria di questa sera - le sue parole -. Il gol ha un valore altissimo, ho lavorato duro per tornare ed è stato un periodo brutto con la ricaduta. Ivan sta facendo un campionato incredibile, io sto lavorando e sto facendo di tutto per prendere minuti e sono contento di questo primo gol, in un momento e in una gara importante".

"Essere all'Inter è una sfida perché sono arrivato in uno dei club più importanti al mondo e avere un concorrente in quel ruolo che sta facendo alla grande rappresenta uno stimolo in più. Voglio giocare tante partite e anche Ivan, credo sia uno stimolo per entrambi - conclude -. Abbiamo festeggiato ed è giusto godersi stasera. Speriamo di avere una carica in più per vincere lo scudetto".