Il gol del mese di maggio è quello di Romelu Lukaku al Sassuolo, il primo dei due messi a segno contro i neroverdi lo scorso 13 maggio. "Per la prima volta in questa stagione è il gigante belga a trionfare nella categoria di "Gol più bello del mese"! La sua straordinaria giocata da fuori l'area di rigore gli è valsa lo scettro, tolto dalle mani dei protagonisti di Champions. Lo stop sotto marcatura vicino all'area avversaria, il controllo col fisico, e col sinistro una fucilata imparabile per Consigli che non può essere altro se non la rete più bella dell'Inter siglata a maggio", sottolinea il sito nerazzurro.

.@LeoVegas_News GOAL OF THE MONTH

Il vincitore di maggio è ... Romelu Lukaku #ForzaInter — Inter (@Inter) June 13, 2023