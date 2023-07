Edito da Diarkos, inserito nella collana 'Grande Sport' e scritto da Francesco Petrella, è uscito 'Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone', con prefazione di Massimo Cecchini. Ecco, di seguito, una presentazione del libro:

La storia dello sport, e più in generale del mondo, è piena di “fratelli coltelli” che si odiano. Loro no. Gli Inzaghi sono sempre stati rivali sul campo senza mai esserlo nella vita. Da calciatori, opposti come lo Zenit e il Nadir, come il giorno e la notte, uguali solo nel ruolo e nel modo di giocare, Filippo vinceva mentre Simone si infortunava. A uno spettavano puntuali le copertine dei giornali, all’altro le sedute fisioterapiche. Da allenatori, invece, le cose sono cambiate, diametralmente, ribaltando i ruoli. Cosa rende speciali, allora, i fratelli Inzaghi, Pippo e ’Mone, calciatori e allenatori cresciuti in una famiglia comune, in un paesino come tanti, calpestando un campetto di cemento dove si faceva a gara ad arrivare prima e piazzare gli zaini a mo’ di pali? Amore e destino, le chiavi di volta per aprire il loro mondo, perché dietro i tanti gol segnati, gli altrettanti trofei vinti e i successi da allenatori, si nasconde la storia di due ragazzi che si sono sempre supportati a vicenda, senza invidia o occhiate storte. Due fratelli nel pallone.