Sono due i giocatori squalificati dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, al termine del 20esimo turno di Serie A: si tratta di Emmanuel Gyasi dello Spezia e Stefano Sensi del Monza. Nell'elenco dei diffidati, invece, entrano in 7: Leris (Sampdoria), Akpa Akpro (Empoli), Baschirotto (Lecce), Bradaric (Salernitana), Calabria (Milan), Maleh (Lecce) e Tressoldi (Sassuolo). Poco da segnalare in chiave Inter, se non la terza e seconda sanzione rispettivamente per Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.