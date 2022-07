Il mancato arrivo di Paulo Dybala all'Inter non può rappresentare un rimpianto per Simone Inzaghi. Almeno secondo il punto di vista di Bruno Giordano, convinto che i nerazzurri possano contare comunque sul miglior reparto offensivo della Serie A: "L’Inter in attacco sta benissimo perché ha quattro giocatori uno più bravo dell’altro - le parole dell'ex Napoli e Lazio a TMW Radio -. Inoltre può anche cambiare il modo di giocare, si completano bene: due punte di grande spessore come Edin Dzeko e Romelu Lukaku e due grandi seconde punte come Joaquin Correa Correa e Lautaro Martinez. Se andiamo a vedere prettamente il discorso attaccanti, l’Inter è superiore alle altre".