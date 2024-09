Intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, Bruno Giordano si è soffermato sui nerazzurri, ma non solo: "L’Inter ha allenatore e giocatori bravi. Inzaghi non è un predestinato, si è formato e ha dimostrato di essere bravo. Uno dei predestinati è De Zerbi, c’è un’opinione pubblica a favore. Baroni? Lui è un allenatore semplice che ha forse fatto anche troppa gavetta, se avesse fatto un altro allenatore le due salvezze che ha fatto lui staremmo a parlarne per giorni. Baroni sa che l’importante sono i calciatori". Le parole sono riprese da LaLazioSiamoNoi.