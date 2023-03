Gianfelice Facchetti promuove Lautaro Martinez con la fascia stretta al braccio. Lo ribadisce ai microfoni dei cronisti presenti oggi alla presentazione del libro di Gianluca Pagliuca: "Ho visto Lautaro molto calato nel ruolo nel momento in cui gli è toccata la fascia da capitano in assenza di Brozovic - a,,ette il figlio di Giacinto -. Il Mondiale, per quanto giocato a sprazzi, ha restituito all'Inter un giocatore ancora più motivato, più trascinatore. Anche dalle parole dopo Bologna si capisce che sta facendo un salto di personalità e di maturità. C'è da augurarsi che uno così senta l'importanza di essere capitano dell'Inter, che vuol dire anche prendersi le responsabilità, spronare, dire ogni tanto qualcosa di forte quando è giusto darsi una scossa. Lautaro l'ha dimostrato e questo desiderio di mettersi nella storia dei grandi capitani dell'Inter deve dimostrarlo chiunque verrà scelto".