Federico Gatti ha parlato a margine dell'evento 'Inside the Sport' organizzato dall'USSI a Coverciano. Il difensore della Juventus, incalzato dalla stampa, ribadisce gli obiettivi stagionali dei bianconeri soffermandosi anche sulla lotta scudetto: "Il 4° posto è l'obiettivo minimo, bisogna centrarlo in tutti i modi. Avremo due partite durissime fuori casa e da lì arriverà tanto del nostro futuro. Dobbiamo portarci a casa la qualificazione in Champions".

Napoli e Inter si stanno giocando lo scudetto, ci avevate mai pensato?

"Sì e no. Ho sempre sperato che ci fossimo anche noi... Vedremo il prossimo anno, tra loro però ci sarà una bella lotta".