Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta con il Clermont, il neo tecnico del Psg, Christophe Galtier, si è presentato in conferenza stampa durante la quale ha risposto alle curiosità dei giornalisti sul mercato: "Renato Sanches arriva oggi pomeriggio, ha grandi qualità. C'era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l'abbiamo preso. Mi aspetto altri 3 colpi entro il 31 agosto. Dopo diventerebbe difficile… Il presidente e il ds Campos ci stanno lavorando. Voglio un certo numero di giocatori nella mia rosa, di alto livello, che garantiscano un certo rendimento per tutta la stagione, in modo da creare una sana competizione per un posto da titolare. Non so quando arriveranno, ma so che il club sta facendo di tutto per avere una rosa molto competitiva" ha dichiarato il tecnico francese. Parole che fanno drizzare le orecchie ai tifosi interisti, spaventati dell'eventuale possibile affondo dei transalpini per Milan Skriniar.