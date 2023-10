L'Inter ha ottime chance di contendere al Manchester City il trono della Champions League anche quest'anno. Questa è la certezza espressa da William Gallas, ex difensore del Chelsea oggi allenatore della formazione ungherese del Zalaegerszeg.

Parlando ai microfoni di Nemzeti Sport, Gallas spiega: "Quest'anno in Champions uno scontro di stili diversi e una grande lotta per il trofeo. Sono molto curioso di vedere quale squadra vincerà. Come francese, tifo per il Paris Saint-Germain, ma a dire il vero non sembra più forte che negli ultimi anni, anzi! Il Manchester City ha buone possibilità di vincere la Champions League dopo la scorsa stagione, dato che ha una grande squadra. Ma tra le contendenti cito anche Bayern Monaco e Inter. Entrambe le squadre hanno il loro stile, vanno prese sul serio.