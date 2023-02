Sono questi i giorni in cui si aprono i pronostici in vista del weekend che è ormai alle porte. Anche Giuseppe Galderisi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato brevemente del derby di domenica sera, con alcune convinzioni unite a raccomandazioni: "Serve stare sempre attenti. Sembra semplice per l'Inter ora ma sarà una partita delicata. Non mi stupirei se vincesse il Milan".