Gad Lerner, noto giornalista e grande tifoso nerazzurro, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola alla vigilia della sfida del Franchi tra la Fiorentina e l'Inter: "Non sono mai stato allo stadio a Firenze. Siccome domenica sarò in città, spero di anticipare tutto e provare ad andare al Franchi. Anche se non c’è sempre una grande accoglienza dalla tifoseria della Fiorentina".

Come sta l’Inter in questo momento?

"Noi siamo nella fase di rilancio. Non so se l’Inter abbia ritrovato umiltà, ma si era presa una grande paura di precipitare nell’umiliazione. In comune, sia noi che i tifosi viola, siamo ipercritici: non sosteniamo la squadra nei momenti di difficoltà. Il campionato non ce lo siamo giocati, ma abbiamo ancora in ballo la Champions. Ci scuseranno i tifosi viola, ma passare dal Franchi ed uscirne con 3 punti è importante".