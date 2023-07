Yann Sommer è un giocatore pronto all'uso su cui l'Inter fa bene a puntare nell'immediato, ma poi dovrà giocoforza investire su un profilo più giovane per il futuro. A dirlo è Gianluca Berti, ex estremo difensore del Palermo: "Sommer è un giocatore importante, affidabile, però ha 34 anni - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Può essere il portiere di questa stagione, poi l’Inter si guarderà intorno. Vicario? Questione di soldi: se non ti portano in Arabia, ti portano in Premier”.