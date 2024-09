Il GIP della Procura di Torino ha disposto il sequestro, effettuato dalla Guardia di Finanza di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per 74,8 milioni di euro nei confronti dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, oltre che dello storico commercialista della famiglia Agnelli/Elkann e oggi anche presidente della Juventus Gianluca Ferrero per “frode fiscale” e “truffa in danno dello Stato” per l’indagine che riguarda le accuse da parte di Margherita Agnelli, madre dei tre fratelli Elkann.

Questa la nota della Procura di Torino: "Nell’ambito del procedimento penale nei confronti di Gianluca Ferrero, Urs Robert Von Grünigen e dei fratelli John Philip, Lapo Edovard e Ginevra Elkann, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso – su richiesta di questo Ufficio – un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e di beni mobili e immobili fino a concorrenza dell’importo di circa di € 74,8 milioni". Il club bianconero non è coinvolto nella vicenda.