Presente negli studi di DAZN, Ciro Ferrara tesse le lodi di Frattesi e del suo atteggiamento affamato ogni volta che viene chiamato in causa. Rispondere presente certifica l'ottimo spirito di gruppo instaurato da mister Inzaghi: "Frattesi risponde pur non avendo la soddisfazione di giocare sempre. Anche se non sei titolare fisso, quando ti stai avvicinando a un risultato così importante, poi per lui è il primo, anche quando entri riesci a dare il massimo con qualità. E lo fai perché sai che è la cosa giusta. Questo è l’atteggiamento che devono avere i giocatori forti perché i campionati te li fanno vincere molto spesso, anzi quasi sempre, colore che entrano dalla panchina", ha concluso.