"Basta girarsi un attimo per guardare le coppe per capire l'importanza di questo Club" ha detto Davide Frattesi a Inter.it dopo aver sottoscritto l'accordo che lo lega all'Inter (LEGGI QUI LE PRIME PAROLE DA NERAZZURRO). Intervista durante la quale il nuovo arrivato di casa nerazzurra spiega ampiamente la sua scelta di sposare i nerazzurri. E dopo essersi presentato alla sua nuova famiglia, ecco il primo saluto anche ai suoi nuovi tifosi: "Ciao Inter fans, sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora di vedervi a San Siro" dice nella prima uscita social con la casacca del Biscione.