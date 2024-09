Davide Frattesi, dopo aver brillato con la Nazionale azzurra, è pronto a farlo anche con l'Inter. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi gli concederà la possibilità di giocare dal 1' all'U-Power Stadium contro il Monza, ex squadra della mezzala classe '99. In biancorosso ha disputato l'annata con Christian Brocchi alla guida. Una stagione finita con l'eliminazione ai playoff, ma comunque buona per l'assicurazione del bagaglio d'esperienza. Frattesi ritroverà dunque il suo passato, non troppo lontano. E vorrà incidere, come d'altronde è capace a fare.