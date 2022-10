Serata di follia ad Assago (Milano), dove un uomo ha accoltellato cinque persone all'interno del centro commerciale di via Milanofiori: una di queste è morta, si tratterebbe di un dipendente. L'aggressore, che secondo le indiscrezioni soffre di disturbi psichici, è un italiano di 46 anni ed è stato ovviamente bloccato dai carabinieri. Due persone coinvolte sono in gravi condizioni e sono state trasportate in elisoccorso. Tra i feriti c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, ricoverato al Niguarda.