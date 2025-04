Intervistato da Radio TV Serie A, Stefano Fiore, ex centrocampista di Udinese e Lazio, ha raccontato quando è nato il suo amore per l'Inter, club che ha solo sfiorato durante la sua carriera: "Mi sono innamorato dell'Inter grazie allo scudetto del 1988/89 di Trapattoni - le sue parole -. Sono comunque felicissimo della mia carriera. Ho realizzato quello che volevo, in tanti non possono dire lo stesso. Sono stato vicino all'Inter nella stagione in cui ero a Valencia e a gennaio ci fu un contatto con Mancini all'Inter. Sembrava potesse concretizzarsi uno scambio con Van Der Meyde. Non si concretizzò".