Si chiude al primo giro la corsa della Reggina di Filippo Inzaghi nei playoff promozione della Serie B: la formazione amaranto esce infatti sconfitta dal Druso di Bolzano per mano del Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, matricola terribile di questo campionato che adesso si giocherà la semifinale contro il Bari di Sebastiano Esposito. La partita finisce col punteggio di 1-0, decide il gol di Daniele Casiraghi che all'89esimo trova un tiro che complice anche una deviazione di Giuseppe Loiacono beffa Nikita Contini regalando il vantaggio agli altoatesini.

Partita stregata per la Reggina, che ha avuto il maggior numero di occasioni subendo rete al primo tiro in porta degli avversari. Termina qui la stagione con la maglia dei calabresi di Giovanni Fabbian, in campo per tutto l'incontro.