Non si parla solo della sfida contro la Juventus nella conferenza stampa di Milanello. Stefano Pioli, allenatore del Milan, viene anche interpellato sulla finale di Champions League del prossimo 10 giugno, che vedrà impegnata l'Inter di Simone Inzaghi capace di qualificarsi per la sfida di Istanbul contro il Manchester City a discapito proprio dei rossoneri, due volte sconfitti in semifinale. Per chi farà il tifo il tecnico emiliano? La sua risposta è lapidaria: "La prossima domanda? Vinca il migliore...".